Die Peanuts und Beethoven

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 04:58 Min. . Verfügbar bis 16.12.2021. WDR 5. Von Markus Will.

Charles M. Schulz und die Peanuts: die Comics übersetzt in 41 Sprachen und veröffentlicht in 2.600 Tageszeitungen. Und Beethoven spielt darin eine große Rolle! Markus Will hat sich auf die Suche gemacht.

