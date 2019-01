Die guten Vorsätze des WDR Funkhausorchesters

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 09.01.2019 | 04:00 Min.

Die guten Neujahrs-Vorsätze kommentiert das WDR Funkhausorchester in diesem Jahr musikalisch. Beim Neujahrskonzert am 20. Januar in Wuppertal spielt es Filmmusiken, die zu den Vorsätzen passen. Managerin Corinna Rottschy erklärt das Konzept.

Audio Download .