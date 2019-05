Audio: Das neue Stück von Milo Rau und "Orestes in Mossul"

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 05:36 Min. . WDR 5. Von Dorothea Marcus.

Der Schweizer Regisseur Milo Rau, vielfach preisgekrönt, verbindet in "Orest in Mossul" antike Tragödie mit aktuellen politischen Konflikten. Premiere ist nun in Bochum. | audio