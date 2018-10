Audio: DB Schenker setzt auf Navigation mit drei Wörtern

WDR 5 Profit - aktuell | 10.10.2018 | Länge: 03:16 Min.

Das Essener Logistik-Unternehmen DB Schenker will Navigation schneller und unkomplizierter machen. Statt Längen- und Breitengraden orientieren sich LKW-Fahrer bei dem System an einem Schachbrett, das die Welt in 57 Millionen Felder einteilt. | audio