DiasporART (2/5) - Designer Can Demirezen

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. Teil 2 von 5. . 04:33 Min. . Verfügbar bis 03.08.2021. WDR 5. Von Marianna Deinyan.

Als Streetwear-Designer und Künstler will Can Demirezen die Kulturszene seiner Heimatstadt Mönchengladbach aufmischen. Marianna Deinyan hat mit ihm über Chancengleichheit in der Kulturwelt und über den Zugang zur Kunst für junge Menschen gesprochen.

