Audio: Medien: zu viel Haltung und Meinung?

WDR 5 Hintergrund Medien. . 11:46 Min. . WDR 5.

Der Kommentar gehört zu den Medien wie Nachrichten oder eine Reportage. Viele Menschen fremdeln allerdings mit den Medien. Objektive Informationen gebe es dort kaum noch. Auch in nachrichtliche Formate mischt sich schnell die Meinung eines Journalisten, so der Vorwurf. Was ist da dran? Und, wann ist Meinung erlaubt und wann nicht? Der Hintergrund Medien von WDR5. | audio