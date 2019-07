Audio: Zeitlupe: Liberalitas und Liberté

WDR 3 Mosaik. . 04:10 Min. . WDR 3.

Im Sommer verlagert sich das Leben auf die öffentlichen Plätze, in die Straßencafés und in die Parks. Welche unterschiedlichen Folgen dieser Freiheitsdrang in München und in Paris hat, hat Andreas Wirthensohn beobachtet. | audio