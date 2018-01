Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Auf Bowies Spuren in Berlin

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 10.01.2018 | Länge: 05:33 Min.

Vor zwei Jahren, am 10. Januar, starb David Bowie. Mittlerweile gibt es in Berlin Bowie-Walks, auf denen Fans die Stationen seiner Zeit in Berlin Ende der 1970er ablaufen können. Murat Koyuncu ist mitgegangen. | audio