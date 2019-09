Audio: 40 Jahre Spiel des Jahres - weltweit ein Gütesiegel?

Das deutsche Prädikat "Spiel des Jahres" wird am 6.9.19 40 Jahre alt. In den USA feiern Brettspiele schon seit längerem eine Renaissance und stellen eine Gegenbewegung zu Videospielen dar. Wir haben uns in einem Spielwaren-Laden in der Nähe von San Francisco umgesehen. | audio