Audio: Der Trend zu XXS-Verpackungen

WDR 5 Profit - aktuell | 11.06.2018 | Länge: 04:03 Min.

In den Supermarktregalen, gibt es immer häufiger besonders kleine Verpackungsgrößen. Cola in 0,15-Liter-Dosen, Nuss-Nougat-Creme in 25-Gramm-Gläschen, Chips in 30-Gramm-Tüten. Der Kunde zahlt dabei tüchtig drauf - im Vergleich zu größeren Packungen. Fragen an Marco Müller aus der WDR-Wirtschaftsredaktion. | audio