Audio: Funklöcher in Deutschland

WDR 5 Profit - aktuell | 01.10.2018 | Länge: 02:25 Min.

Funklöcher, klingen wie Gießkanne und meistens versteht man nix oder nur die Hälfte oder weniger. Im Zug zum Beispiel kann das pas-sieren auf dem Land oder auch im Wald – oder in der Stadt. Kommt auch aufs Funknetz an. Die Kollegen des ARD-Fernseh-Magazins „Der beste Deal“ wollten genau wissen, mit wem man am besten telefoniert. Matthias Hof mit einer Vorschau auf den Funkloch-Test. Alle Ergebnisse gibt’s Montagabend im Fernseh-Magazins „Der beste Deal“ um 20.15 Uhr im Ersten. | audio