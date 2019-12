Can Dündars Weihnachtsgeschichte

Der heilige Nikolaus wurde in Patara geboren, in der heutigen Türkei. Den Journalisten Can Dündar hat das in einer Kolumne für das Berliner Maxim Gorki Theater zur Geschichte "Der muslimische Weihnachtsmann" inspiriert. Scala hat sie vertont.

