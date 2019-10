Bonner Ausstellung über den Maler Norbert Schwontkowski

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 06:33 Min. . Verfügbar bis 28.10.2020. WDR 5.

"Some of my Secrets" heißt eine Ausstellung über den bislang eher wenig beachteten Maler Norbert Schwontkowski. Ein Einzelgänger, der geheimnisvoll erzählende, figurative Bilder schuf, findet Christiane Vielhaber.

