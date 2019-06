Audio: Rein Wolfs verlässt Bundeskunsthalle in Bonn

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 05:50 Min. . WDR 5. Von Michael Köhler.

Er wird zum 1. Dezember Direktor am Stedelijk Museum in Amsterdam. Wolfs erklärte, die Jahre in Bonn seien für ihn eine sehr wertvolle Zeit gewesen. Scala blickt zurück auf die letzten Jahre, was hinterlässt er? | audio