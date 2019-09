Audio: "Das Duell" - neues Buch von Volker Weidermann

Günter Grass und Marcel Reich-Ranicki, zwei Antipoden der literarischen Nachkriegsgeschichte, waren einander zeitlebens verbunden - in Freundschaft, in Feindschaft. Von ihrer Hassliebe erzählt Volker Weidermann, Literaturkritiker u. a. im Literarischen Quartett, in "Das Duell". | audio