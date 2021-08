Besser gebildet durch Computerspiele?

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 08:18 Min. . Verfügbar bis 24.08.2022. WDR 5.

Die Hälfte der Menschen in Deutschland spielt Computerspiele. Cigdem Uzunoglu, Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Spielekultur, spricht über das Potenzial von Games in der schulischen Bildung. Ziel sei es, Spiele in den Lehrplan zu integrieren.

