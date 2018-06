Audio: Filmische Romanadaption: Vom Ende einer Geschichte

WDR 3 Mosaik | 13.06.2018 | Länge: 06:27 Min.

Vom Ende einer Geschichte: In der Verfilmung des gleichnamigen Romans von Julian Barnes wird ein Mann am Ende seines Lebens durch einen Brief zurück in seine Vergangenheit katapultiert. Kirsten Liese stellt den Film vor. | audio