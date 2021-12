Ausstellung "Museum as home" im Dortmunder "U"

Wie kamen Objekte aus Ghana in westliche Museen? Wie ist die Beziehung zwischen alten und zeitgenössischen Kunstwerken? Diese Fragen macht Kuratorin Nana Oforiatta Ayim in der Ausstellung "Museum as home" zum Thema. Autorin: Claudia Dichter

