Audio: Dunkle Wolken über dem Pfarrhaus

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 29.11.2018 | Länge: 05:28 Min.

In "Die Wege des Herrn" hängt der Haussegen in der Pfarrersfamilie ziemlich schief. Adam Price sondiert nach der Politserie Borgen, was Glauben heute bedeutet. Und warum es so viel Aufregerpotenzial hat. Ein Beitrag von Fabian May. | audio