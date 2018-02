Ausstellung: Der Brief und die Zeichnung

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 23.02.2018 | 05:45 Min.

Schreiben und Zeichnen gehören zusammen wie Papier und Tinte. Das Wallraf-Richartz-Museum in Köln zeigt, wo Briefe in der Grafik auftauchen und wo das geschriebene Wort in das gezeichnete Bild übergeht. Berit Hempel berichtet.

