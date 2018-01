Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Metall-Tarif-Konflikt: Arbeitgeber nehmen Streiks hin

WDR 5 Profit - aktuell | 29.01.2018 | Länge: 04:28 Min.

In Nordrhein-Westfalen beginnen voraussichtlich ab Dienstagabend (30.01.2018) die ersten ganztägigen Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. Fragen an Wolfgang Landmesser aus der WDR-Wirtschaftsredaktion. | audio