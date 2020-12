Ariel Magnus, Metropolenschreiber von Mülheim

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 05:29 Min. . Verfügbar bis 02.12.2021. WDR 5.

Ariel Magnus, Argentinier mit deutschen Wurzeln, residiert in Mülheim an der Ruhr. Amüsiert blickt der Autor aufs Ruhrgebiet und sieht in Essen "die kleinstmögliche Altstadt der Welt". Martin Burkert hat Magnus getroffen.

Audio Download .