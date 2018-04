Anderswo lesen - zum Welttag des Buches

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 23.04.2018 | 05:31 Min.

Lesen in den USA, Frankreich oder Rußland. Was wird eigentlich anderswo am liebsten gelesen? ARD-KorrespondentInnen erzählen über die literarischen Vorlieben in ihren Berichtsländern.

