Audio: "Königskinder" von Engelbert Humperdinck in Gelsenkirchen

WDR 3 Mosaik | 26.11.2018 | Länge: 07:27 Min.

1910 wurde Engelbert Humperdincks Oper "Königskinder" an der MET in New York uraufgeführt. Jetzt kommt die fast vergessene Märchenoper in Gelsenkirchen auf die Bühne. Ulrike Gondorf hat die Premiere gesehen. | audio