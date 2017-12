Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Tanz der inneren Dämonen in Düsseldorf

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 14.12.2017 | Länge: 06:15 Min.

Körper außer Kontrolle, wild-melancholische E-Gitarrensounds - der kubanische Choreograf Julio César Iglesias Ungo widmet sich in seinen Tanzstücken dem Unbewussten. Jetzt zeigt er ein neues Stück am tanzhaus nrw: "The Hidden Door". Nicole Strecker berichtet. | audio