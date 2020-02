Ai Weiwei bietet "Kunst zum Selbstbauen" im Baumarkt an

Der chinesische Künstler Ai Weiwei bietet ein Kunstwerk zum Selbstbauen an: "Safety Jackets Zipped the Other Way - Von Ai Weiwei. Gebaut von Dir." Die Bauanleitung wird zum Download angeboten. Susanne Kaufmann hat sich die Jacken angeschaut.

