Audio: Leben wir in einer "Gesellschaft des Zorns"?

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 05:27 Min. . WDR 5. Von Günter Kaindlstorfer.

Das Erstarken rechtsradikaler und rechtspopulistischer Parteien liegt für die Soziologin Cornelia Koppetsch nicht so sehr in den weltweiten Migrationsströmen begründet, als in der forcierten Globalisierung und damit einhergehenden Verunsicherungen. In ihrem Buch "Gesellschaft des Zorns" erklärt sie die Folgen des epochalen Umbruchs. | audio