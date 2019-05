Royale Babys und nationale Hymnen

WDR 5 Satire Deluxe. . 54:04 Min. . WDR 5.

Die Diskussionen in den letzten Tagen gingen ganz schön ans Eingemachte dieses Staates. Da wurde über Enteignung diskutiert! Über das Grundgesetz, das ja gerade einen runden Geburtstag feiert! Und jetzt auch noch über die Hymne. Ramelow will eine neue! Eine, die Ost und West gleichermaßen begeistert. Als ob das so einfach wäre, in dieser Atmosphäre der zunehmenden Spaltung überhaupt irgendetwas zu finden, das sowohl Ossis als auch Wessis anspricht.

