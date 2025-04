Make Germany VORN again (466)

WDR 5 Satire Deluxe. . 54:08 Min. . Verfügbar bis 12.04.2026. WDR 5.

Spannend: Mit Verantwortung legt die Bundesregierung den Politthriller des Jahres vor! Außerdem: Dürre in Deutschland, Blutbad an der Börse und Satirikerin Ella Carina Werner zu Gast im Studio!

Moderation: Henning Bornemann und Axel Naumer - Gast: Ella Carina Werner - Mitwirkende: Tom Beinlich, Florian Neumaier, Friedemann Weise, Hans Zippert, Luksan Wunder, Christopher Heimer - Redaktion: Michael Lohse

The Essex Green - Sloane Ranger

Horse Girl - Where'd You Go

The Superman Lovers - Starlight

Cody Chesnutt - Daylight

Der Plot des Koalitionsvertrags – Lars Klingbeil bevorzugt "der rote Faden" – hat es wirklich in sich. Oder, wie Kanzler Merz es ausdrückt: „Wenn Sie den Text lesen, werden Sie vieles von dem, was Sie vermutet haben, nicht finden.“ Zum Beispiel eine Antwort auf die Frage, ob die Pläne der Regierung überhaupt finanziert werden können. Spannend! In der Tat war vieles so nicht zu vermuten. Zum Beispiel, dass es gleich zwei neue Ministerien gibt: Eines, um Deutschland in Sachen Digitalisierung vom 18. Ins 21. Jahrhundert zu holen. Und natürlich das Ministerium der guten Laune, geführt von Markus Söder.Was war noch die Woche? Natürlich: Zölle. Mehr, noch mehr, doch keine, aber noch mehr für China. Hinterher hat Trump wohl selbst nicht mehr durchgeblickt und uns allen eine wohlverdiente Pause gegönnt, in der er sich per Dekret dem Druck amerikanischer Duschköpfe widmen kann. Schließlich brauchen seine Haare 15 Minuten, um überhaupt nass zu werden.Dabei sollte man angesichts globaler Dürre mit Wasser wirklich vorsichtig umgehen. Satire Deluxe macht sich im Chaos der Woche trotzdem auf die Suche nach guten Nachrichten. Eine liefert Studiogast Ella Carina Werner: Die Satirikerin und Titanic-Mitherausgeberin wird von Christian Lindner verklagt! Außerdem hat sie jüngst ein Buch mit feministischen Tiergedichten veröffentlicht. Darin lässt sie ihre animalischen Heldinnen saufen, tanzen und ganz viel chillen und liefert sogar die Fortsetzung von Robert Gernhardts masturbierendem Kragenbär.: Henning Bornemann und Axel Naumer: Michael Lohse: Tom Beinlich, Florian Neumaier, Friedemann Weise, Hans Zippert, Luksan Wunder, Christopher Heimer