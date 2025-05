Kein Anschiss unter dieser Nummer (472)

WDR 5 Satire Deluxe. . 53:15 Min. . Verfügbar bis 24.05.2026. WDR 5.

Keine Waffenruhe, aber dafür ein netter Plausch zweier Buddies. Satire Deluxe enthüllt das Telefonat zwischen Trump und Putin. Zu Gast: Anissa Loucif.

Moderatoren: Henning Bornemann und Axel Naumer - Studiogast: Anissa Loucif - Mitwirkende: Friedemann Weise, Antonia von Romatowski, Florian Neumaier, Tom Beinlich, Christoph Tiemann, Nick Placzek, Luca Bognanni - Redaktion: Anja Iven und Tobias Brodowy

Dabei hatte der amerikanische Präsident allerhand anderes zu tun. Beispielsweise die Steuern für sich und seine Familie zu senken oder den südafrikanischen Staatschef bei seinem Besuch im Oval Office mit dem Vorwurf eines vermeintlichen „Genozids an Weißen“ vorzuführen. Währenddessen hält man in Moskau den Westen jetzt erstmal in der Warteschleife, um bloß keine verbindlichen Zugeständnisse machen zu müssen.Hierzulande ist dagegen viel Bewegung drin: Der Bundeskanzler setzt seine Europa-Tour auch nach dem mediokren Abschneiden Deutschlands beim Eurovision Song Contest fort. Der Vorstoß von Innenminister Dobrindt die Grenzkontrollen zu verschärfen, führt zu kreativen Headhunting-Methoden bei der überlasteten Bundespolizei. Und die Wirtschaftsweisen prognostizieren der Republik ein Wachstum von spektakulären 0,0 Prozent.Zu Gast in Satire Deluxe ist die Comedienne und Ärztin Anissa Loucif, die den OP gegen das Stand-Up-Mikro tauschte und ab Herbst mit ihrem Soloprogramm „Mach mal nicht so auf teuer“ durch NRW tourt.: Henning Bornemann und Axel Naumer: Friedemann Weise, Christoph Tiemann, Antonia von Romatowski, Florian Neumaier, Tom Beinlich, Nick Placzek, Luca Bognanni: Tobias Brodowy / Anja Iven