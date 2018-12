Audio: René Steinbergs "Irres ist festlich": Geschenke

WDR 2 Comedy | 16.12.2018 | Länge: 02:16 Min.

Was ist der Mensch? Was treibt ihn an? Warum kann er sich nicht merken, ob er jetzt das Bügeleisen ausgestöpselt hat? René Steinberg hat auch keine Antworten, aber die sind garantiert komisch. Autor/-en: René Steinberg. | audio