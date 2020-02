Kanzlerinnenkandidaten und andere Karnevalsknalltüten

WDR 5 Satire Deluxe. . 56:05 Min. . Verfügbar bis 21.02.2021. WDR 5.

Prinz Röttgen mischt das Dreigestirn Spahn, Laschet und Merz auf, die Jecken in Thüringen treiben es richtig dolle und in Hamburg lassen die Narren tatsächlich das Volk entscheiden, wer das Wasser in Zukunft die die Elbe hinunterfließen lässt. Na klar, es ist Karneval - und weil der in Rio ja am schönsten ist, kommen "Copacabana" alias Jünter, Jötz und Jürgen ins Studio.

