Heilmittel Deluxe

WDR 5 Satire Deluxe. . 57:07 Min. . Verfügbar bis 02.05.2021. WDR 5.

Das Wundermittel gegen Covid-19 gibt es in Satire Deluxe - vielleicht - dafür müssen Sie schon bis zum Ende dran bleiben. In der Sendung diskutieren Henning Bornemann und Axel Naumer außerdem, welche Lockerung sie in Boris Palmers Kopf entdeckt haben und ob Xavier Naidoos gelöstes Puzzle eher ein Fall für die Geschlossene oder doch für den Staatsanwalt ist.

Audio Download .