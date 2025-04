Heiligkeiten und Dreistigkeiten (468)

WDR 5 Satire Deluxe. . 54:03 Min. . Verfügbar bis 26.04.2026. WDR 5.

Moderation: Henning Bornemann und Axel Naumer - Gast: Jürgen B. Hausmann - Mitwirkende: Tom Beinlich, Luksan Wunder, Hans Zippert, Doris Anselm, Christoph Tiemann, Jan Lukas Winter - Redaktion: Simon Strehlau

Everyone Says Hi

Brain FreezeFrente!

Ordinary AnglesSoft Rönin - Rumblin'

The Bug Club - Have You Ever Been To Wales

Julia Klöckner engagiert sich dafür, dass sich die Kirchen weniger politisch engagieren. Die CDU fragt sich unterdessen, wofür eigentlich dieses "C" im Parteinamen steht.Aber vielleicht bedeutet Klöckners Forderung auch einfach nur das Gegenteil: Die Christlich Demokratische Union soll sich aus der Politik raushalten. Dafür wäre Markus Söder in Bayern schon ein super Vorbild, denn wie er selbst sagte: das „C“ in CSU steht für Commerziell.Während die CDU also neue Bedeutungen für ihr "C" sucht, geht es beim BSW eher um dringend gesuchte Wählerstimmen. "Eine Wahlstimme, leichte Gebrauchsspuren, funktioniert noch 1A" - Dieses Angebot hat Sahra Wagenknecht gerade in den Kleinanzeigen gefunden. Super, dann fehlen nur noch 9.528 Stimmen, bis zum Einzug in den Bundestag. Aber kein Stress, bis die gefunden sind, machen wir schon mal weiter.Und zwar mit unserem Studiogast Deluxe: Jürgen B. Hausmann alias Jürgen Beckers war einmal Latein- und Altgriechischlehrer. Er kennt sich also aus mit komplizierten Buchstabenkombinationen. Heute begeistert er das Publikum mit seinem Jubiläumsprogramm "Dat is e Ding" und erklärt, wie schnell man in Deutschland Lehrer werden kann - ob man will oder nicht.: Henning Bornemann und Axel Naumer: Simon Strehlau: Tom Beinlich, Luksan Wunder, Hans Zippert, Doris Anselm, Christoph Tiemann, Jan Lukas Winter