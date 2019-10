Feiern Deluxe

WDR 5 Satire Deluxe. 54:03 Min. Verfügbar bis 04.10.2020.

Angela Merkel feiert ihren geheimen Masterplan, Deutschland einen freien Tag – was dahintersteckt weiß keiner so genau, schön ist es trotzdem. Die Sportler in Katar feiern das richtig tolle gute Wetter und China feiert sich einfach selbst.

