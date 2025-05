Deutschland verarzten (473)

WDR 5 Satire Deluxe. . 53:03 Min. . Verfügbar bis 31.05.2026. WDR 5.

Deutschland hat einen neuen Chefarzt. Und der hat erstmal ein Sofortprogramm und Tempo, Tempo, Tempo verordnet. Zu Gast: Toni und Max Uthoff.

Moderatoren: Henning Bornemann und Axel Naumer - Studiogast: Toni und Max Uthoff - Mitwirkende: Friedemann Weise, Tobias Brodowy, Florian Neumaier, Tom Beinlich, Christoph Tiemann, Luca Bognanni - Redaktion: Jens Matthey

King Gizzard & The Lizzard Wizard - Beginner's Luck

The Kills - Getting Down

Elephant - For A Friend

Value Void - Cupid's Bow

Keine Zeit also für „Life-Life Balance“. Er behandelt Inneres wie Äußeres und geht auch international dorthin, wo es mitunter weh tut. Nur beim Ärztetag in Leipzig war er nicht. Derweil ist Kollege Dobrindt mit der Pflege beschäftigt. Er pflegt das C im Parteinahmen und kippt gleichzeitig den Familiennachzug bei bestimmten Flüchtlingen.Aber es hilft wohl kein Lamentieren: Die Zukunft wird bestimmt mega oder auch meta. Visionär Mark Zuckerberg will die Daten bei Facebook und Instagram für das Training seiner Künstlichen Intelligenz nutzen. Wer das nicht möchte, musste bis Anfang der Woche aktiv widersprechen. Der Tech-Milliardär träumt von zukünftigen KI Assistenten und KI-Freunden. Und gute Freunde, das wusste schon Franz Beckenbauer, kann niemand mehr trennen.Weniger freundschaftlich steht die US-Regierung gerade ausländischen Studentinnen und Studenten gegenüber. Die MAGA-Crew vom „Land oft the free“ möchte die Überprüfung von Äußerungen ausländischer Bewerber in sozialen Medien ausweiten und die VISA-Vergabe erschweren. Das müssen die „goldenen Zeiten“ sein, von denen Trump ja so gerne spricht.Eine richtige gute Zeit haben auf jeden Fall Axel Naumer und Henning Bornemann, denn sie dürfen im Studio die beiden Kabarettisten Max und Toni Uthoff empfangen, Vater und Tochter. Gen X und Gen Z. In ihrem ersten gemeinsamen Programm wagen sie ein Experiment und treten an, um unter fachkundiger Beobachtung (Publikum) die bedeutenden Fragen unserer Zeit zu klären.: Henning Bornemann und Axel Naumer: Jens Matthey: Friedemann Weise, Christoph Tiemann, Florian Neumaier, Tom Beinlich, Tobias Brodowy, Luca Bognanni