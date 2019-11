Der Parteitag des Schreckens

WDR 5 Satire Deluxe. . 54:20 Min. . Verfügbar bis 22.11.2020. WDR 5.

Gryffindor gegen Slytherin - so in etwa ließen sich die Vorzeichen des CDU-Parteitags in Leipzig lesen. Am Ende war es dann aber irgendwie doch nur eine Kissenschlacht zwischen Ravenclaw und Hufflepuff...

Audio Download .