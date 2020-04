Bunte Masken und üble Eier

WDR 5 Satire Deluxe. . 57:36 Min. . Verfügbar bis 11.04.2021. WDR 5.

Da hat uns das Schicksal ja ein übles Ei ins Osternest gelegt! Gibt es ein Leben nach dem Kontaktverbot? Dürfen wir jemals wieder ins Büro, in den Laden - und die Kinder in die Schule? Kommt der Osterhase, oder sitzt auch der in Quarantäne?

