Audio: Helgoland für Trump und Brexit made in Snobfort

WDR 5 Satire Deluxe. . 53:13 Min. . WDR 5.

Wie kriegt man so eine "Leck mich doch am Backstop"-Haltung wie Boris Johnson, mit der man einen ganzen Kontinent ins Chaos stürzt? Kann man das lernen? Und wer bringt Donald T. aus den U.S. of A. bei, dass man 2019 nicht mehr Länder shoppen geht? Die Antworten zur Woche wie immer bei Satire Deluxe! | audio