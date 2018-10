Abwarten Deluxe

WDR 5 Satire Deluxe | 20.10.2018 | 54:44 Min.

Nach der Rekordklatsche bei der Bayernwahl sind personelle Konsequenzen Fehlanzeige. Und das gilt übrigens auch für den DFB. Das Motto lautet stattdessen: erst mal abwarten – wahlweise bis zur Landtagswahl in Hessen oder dem Rückspiel gegen Holland. Derweil sinkt die Groko in den Umfragen noch schneller als die Pegelstände in den Flüssen… Satire Deluxe entdeckt die Vorteile des endlich trocken gelegten Rheins. Sollte demnächst auch die Nordsee verdunsten, wäre Großbritannien keine Insel mehr.

