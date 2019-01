Audio: Handball-Kloppe, Sexy Brexit und davose Tipps

WDR 2 Zugabe Pur | 18.01.2019 | Länge: 28:28 Min.

Theresa May sucht einen Investor für ihr neues Wundermittel "Brüssel Ex". Handwerker suchen in der Kita nach Nachwuchs. Und Rockerkrieger endlich mal eine sinnvolle Aufgabe im Leben. Autor: Tobias Brodowy. | audio