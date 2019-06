Match Deluxe

So kann man selbst als 150 jährige Tante SPD noch einen zweiten Frühling, ach was, einen feurigen Sommer erleben. Warum ist man denn nicht vorher auf die Sache mit der Doppelspitze gekommen? Es hätte so tolle dynamische Duos geben können. Denken Sie mal an Kurt Beck und Wolfgang Thierse. Wählbar für alle! Aber ob man durch diese Taktik wirklich wieder an Profil gewinnt?