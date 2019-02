Studiogast Deluxe: Erinnern an Heinrich Pachl

WDR 5 Satire Deluxe - Beiträge | 02.02.2019 | 12:03 Min.

"Agent für vertrauensstörende Maßnahmen": So nannte Heinrich Pachl sich selbst und so heißt auch die Veranstaltungsreihe, die an das Werk des Kabarettisten und Filmemachers erinnert. Seine Frau Li Daerr und sein Freund Martin Stankowski berichten bei Satire Deluxe.

