Audio: Studiogast Deluxe: Timo Wopp

WDR 5 Satire Deluxe - Beiträge | 17.03.2018 | Länge: 10:34 Min.

Unser Studiogast heißt Timo Wopp. Der war früher Artist, hat sogar mal beim Cirque du Soleil jongliert, aber weil man das im Radio nicht so gut mitbekommt, hält er sich bei uns zurück. Dafür reden wir in diesen männer- und frauenbewegten Tagen über „MORAL – EINE LAUNE DER KULTUR“. So heißt nämlich sein aktuelles Programm, in dem es auch um „selbstironische Feministinnen“ und „tolerante Veganer“ geht. | audio