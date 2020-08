Hans Zippert : Die Bertelsmannstudie

WDR 5 Satire Deluxe 02:25 Min. Verfügbar bis 14.08.2021.

Die neueste Studie der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh ist erschienen und überrascht mit der Erkenntnis, dass in Corona-Zeiten der Zusammenhalt in der Gesellschaft zugenommen hat. Das haben Sie so noch nicht im Alltag erkennen können? Hans Zippert auch nicht.

