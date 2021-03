Sommerurlaub planen - Aber wie? 27.03.2021

WDR 5 Profit. . 24:28 Min. . Verfügbar bis 27.03.2022. WDR 5.

Auf der Suche nach sicherem Urlaub: Was Reisebüro gerade erleben - Reiseverhalten in Coronazeiten: Was ist gefragt und wie teuer wird es? - Coronasicher verreisen: Der Boom der Wohnmobile - Für den Sommer buchen oder doch warten? Was Kunden sagen - "Flex-Tarif" und "Sorglos-Paket": Worauf achten bei der Reisebuchung? - Youtube statt Reisekatalog: Über Influencer im Tourismus - Moderation: Jörg Marksteiner

Audio Download .