Impf-Logistik - FFP2-Masken - Sozialer Abschwung - Wie einkaufen 15.12.2020

WDR 5 Profit. . 23:51 Min. . Verfügbar bis 15.12.2021. WDR 5.

Impf-Logistik: Wie und wann kommen Impfstoffe sicher an und wieviel kriegen wir? - Masken-Preise: Wieso sind FFP2-Masken so (unterschiedlich) teuer? - Neue Schutzverordnung: Was ist ab morgen noch erlaubt? Was hat auf, was hat zu? - Sozialverband VdK: Kommt mit Corona sozialer Abschwung? - So klappt es mit dem klimafreundlichen Einkaufen - Moderation: Helmut Rehmsen

Audio Download .