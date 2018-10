Audio: Kampf gegen illegale Müllentsorgung

WDR 5 Westblick - aktuell | 04.10.2018 | Länge: 03:48 Min.

Rund 16.000 Tonnen Müll sammeln sich jährlich an Straßenrändern in NRW an. Sperrmüll oder Elektroschrott finden sich regelmäßig auch vor Glas-und Papiercontainern, dabei können sie im Recyclinghof abgegeben werden. Von: Dirk Groß-Langenhoff | audio