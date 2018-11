Audio: WDR 5 Westblick Ganze Sendung (12.11.2018)

WDR 5 Westblick | 12.11.2018 | Länge: 29:27 Min.

Themen: Wie lief der kostenlose ÖPNV in MOnheim?; Neue Kritik am Film "Elternschule"; Inklusion in der Arbeitswelt; Westblick-Panorama; Landtagsanhörung zum neuen Jagdgesetz; Erftstadt bekommt Solarradweg. Moderation: Beate Kowollik. | audio