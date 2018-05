Wie aus Reichtum Macht wird

WDR 5 Profit - aktuell | 16.05.2018 | 02:53 Min.

In kaum einem anderen Industrieland ist die Ungleichheit so groß wie in Deutschland. Reporter des WDR-Projektes "docupy" haben einen von Deutschlands Superreichen ein halbes Jahr lang begleitet. Autor: Andreas Spinrath

Audio Download .